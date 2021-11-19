مقتل 7 أشخاص وإصابة 8 في تحطم مركبة تحمل مهاجرين شمالي اليونان

أثينا - (د ب أ):

ذكرت السلطات اليونانية أن سبعة مهاجرين لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون، بعد أن فقد سائق المركبة، التي كانت تقلهم ،السيطرة عليها، ما أدى إلى تحطمها، بالقرب من محطة تحصيل رسوم العبور بطريق سريع، بشمال اليونان.

ونقلت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم عن الشرطة قولها إن المركبة كانت تقل 15 شخصا، وكانت تنطلق على طريق سريع، من منطقة الحدود الشمالية الشرقية اليونانية مع تركيا، نحو مدينة "سالونيك" الرئيسية في الشمال، عندما تحطمت، بعد منتصف الليل بوقت قصير.

وتابعت الشرطة أن المركبة كانت تسير بسرعة عالية وفقد السائق السيطرة عليها، بينما كان يحاول الخروج من الطريق السريع، مما أدى لاصطدام المركبة بكشك تحصيل رسوم العبور، وبحاوية تخزين قريبة.

والمصابون هم أربعة رجال من باكستان، وواحد من أفغانستان واثنان من نيبال بالإضافة إلى السائق/35 عاما/، وهو من مولدوفا، الذي تعتبره الشرطة مهرب بشر. وتم نقلهم إلى مستشفيات بشمال شرق اليونان.

ومن بين الأشخاص القتلى السبعة في الحادث، امرأة, لكن جنسياتهم لم يتم تحديدها على الفور.