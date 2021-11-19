وزيرة الجيش الأمريكي: الجنود الرافضون للقاح سيحرمون من مواصلة الخدمة

واشنطن-(أ ش أ):

حذرت كريستين وورمث وزيرة الجيش الأمريكي أفراد الحرس الوطني من أنهم قد يمنعون من مواصلة الخدمة العسكرية إذا ما رفضوا تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت وورمث، في مذكرة أصدرتها في هذا الشأن ونشرت الخميس، أنها قررت أن جميع الجنود الرافضين لنظام التطعيم الإجباري، دون أن يقدموا طلبا مبررا لإعفائهم منه، سيتم استبعادهم من الترقيات والمكافآت وإذا ما أصروا على رفض تلقي اللقاح سيحرمون من مواصلة الخدمة".

يأتي هذا التحذير بعد استمرار الأزمة مع الحرس الوطني في ولاية أوكلاهوما، حيث أكد الجنرال توماس مانسينو قائد الحرس أنه لن يتم فرض اللقاح على أعضاء الحرس الوطني بالولاية.

كما كان كيفين ستيت حاكم أوكلاهوما قد طلب من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقف التطعيم الإجباري لأعضاء الحرس الوطني بالولاية، مشيرا إلى أن نحو 10% من قوات الحرس لم يتلقوا ولا يخططون لتلقي اللقاح.

وكان أوستن قد ذكر في شهر أغسطس الماضي أنه "من أجل الدفاع عن الوطن نحن بحاجة إلى قوات تتمتع بالصحة والاستعداد"، مشيرا إلى أنه قرر فرض اللقاح الإلزامي بعد مشاورات مع خبراء الصحة والقيادات العسكرية وبدعم من الرئيس بايدن، باعتبار ذلك التطعيم ضرورة لحماية القوات والشعب الأمريكي".