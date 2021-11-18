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محادثات روسية أفريقية بشأن الملف الليبي

11:39 م الخميس 18 نوفمبر 2021
محادثات روسية أفريقية بشأن الملف الليبي

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

طرابلس - (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، حول الملف الليبي، والوضع بمنطقة الساحل في الصحراء الكبرى.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي مشترك مع فقي بموسكو، ونقله تلفزيون الوسط الليبي - إن علاقات روسيا مع الاتحاد الإفريقي، "آخذة في التطور في مختلف المجالات، على النحو الذي أكدته القمة الأولى بين روسيا وأفريقيا في أكتوبر العام 2019 في سوتشي".

وتابع: نتعاون عن كثب في مجموعة متنوعة من القضايا منذ ذلك الحين، ومؤخرًا شاركنا في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي لافروف محادثات روسية أفريقية مفوضية الاتحاد الأفريقي ليبيا

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