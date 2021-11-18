محادثات روسية أفريقية بشأن الملف الليبي

طرابلس - (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، حول الملف الليبي، والوضع بمنطقة الساحل في الصحراء الكبرى.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي مشترك مع فقي بموسكو، ونقله تلفزيون الوسط الليبي - إن علاقات روسيا مع الاتحاد الإفريقي، "آخذة في التطور في مختلف المجالات، على النحو الذي أكدته القمة الأولى بين روسيا وأفريقيا في أكتوبر العام 2019 في سوتشي".

وتابع: نتعاون عن كثب في مجموعة متنوعة من القضايا منذ ذلك الحين، ومؤخرًا شاركنا في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا.