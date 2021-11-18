محادثات روسية أفريقية بشأن الملف الليبي
طرابلس - (أ ش أ):
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، حول الملف الليبي، والوضع بمنطقة الساحل في الصحراء الكبرى.
وقال لافروف - في مؤتمر صحفي مشترك مع فقي بموسكو، ونقله تلفزيون الوسط الليبي - إن علاقات روسيا مع الاتحاد الإفريقي، "آخذة في التطور في مختلف المجالات، على النحو الذي أكدته القمة الأولى بين روسيا وأفريقيا في أكتوبر العام 2019 في سوتشي".
وتابع: نتعاون عن كثب في مجموعة متنوعة من القضايا منذ ذلك الحين، ومؤخرًا شاركنا في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا.
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