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بينهم حفتر ونجل القذافي.. مفوضية الانتخابات الليبية تكشف اسماء 15 مرشحًا للرئاسية

06:56 م الخميس 18 نوفمبر 2021
بينهم حفتر ونجل القذافي.. مفوضية الانتخابات الليبية تكشف اسماء 15 مرشحًا للرئاسية

خليفة حفتر

طرابلس - (أ ش أ):

وصل عدد المرشَّحين إلى الانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إلى 15 مرشحًا حتى أمس الأربعاء، حسب قائمة أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وخلت من النساء، حسبما أفاد تليفزيون "بوابة الوسط".

وشملت القائمة الآتية أسماؤهم وفقًا لتراتبية التقديم:

- عبدالحكيم علي الفتيوري بعيو

- سيف الإسلام معمر محمد القذافي

- أسعد محسن علي زهيو

- فيضان عياد محمد حمزة

- السنوسي عبدالسلام السنوسي الزوي

- محمد أحمد امحمد المزوغي

- عبدالله أحمد المهدي ناكر

- فتحي حمد محمد بن شتوان

- خليفة بالقاسم عمر حفتر

- عبدالحكيم ضو الطاهر زامونه

- علي زيدان

- محمد أحمد الشريف

- محمد علي المهدي الشريف

- عارف علي النايض

- أحمد عمر أحمد معتيق

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