اتفاق مصري قطري لتوريد الوقود ومواد البناء إلى غزة

غزة- (بي بي سي):

وقعت قطر اتفاقية مع مصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة.

جاء هذا خلال اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، الذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وذكر بيان لوزارة الخارجية القطرية أن الجهود المشتركة ستساعد في تحسين الظروف المعيشية في غزة. وتقول إدارة حماس في غزة إن حوالي ألفي منزل قد دمر وتضرر ما يقرب من 40 ألف منزل خلال الحرب التي استمرت 11 يوما.

وتحد إسرائيل من دخول مواد البناء إلى القطاع قائلة إن حماس قد تستخدمها في هجماتها.