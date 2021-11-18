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ولاية فيكتوريا الأسترالية ترفع قيود كورونا عن الملقحين بشكل كامل

08:42 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
ولاية فيكتوريا الأسترالية ترفع قيود كورونا عن الملقحين بشكل كامل

دانيال أندروز

سيدني - (د ب أ):
أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانييل أندروز أن الولاية سترفع معظم قيودها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وتقترب الولاية من تحقيق هدفها الخاص بالتطعيم، وهو تلقيح 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بجرعتين من لقاح مضاد لكورونا، ومن المتوقع أن تصل إلى هذا الحد بحلول مطلع الأسبوع.

ووصف أندروز اليوم الأمر بأنه "إنجاز مذهل"، وأعلن أن الجمهور سيتمكن إلى حد كبير من العودة إلى الحياة الطبيعية بعد فترة صعبة.

إلا أن بعض القيود سوف تستمر بحق غير الملقحين، حيث لن يتمكنوا من الانخراط في أنشطة البيع بالتجزئة غير الضرورية أو زيارة دور السينما والمسارح وحدائق الحيوان والمهرجانات وصالونات التجميل ومصففي الشعر.

ووضعت أستراليا قواعد صارمة لمن لم يحصلوا على اللقاح. وفي المستقبل، لن يتمكن سوى الأستراليين الملقحين بالكامل من مغادرة البلاد دون الحصول على إذن خاص ثم معاودة دخول البلاد مرة أخرى دون الحاجة للخضوع لحجر صحي صارم لأسبوعين.

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