Masrawy logo white

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

09:21 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

استشهد اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الفتى يُدعى عمر ابراهيم أبو عصب ويبلغ من العمر 16 عامًا وهو من بلدة العيساوية.

كانت مصادر فلسطينية، قد أفادت في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب شاب في طريق الواد المؤدية للمسجد الأقصى، وهي إحدى الطرق الرئيسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على الشاب بزعم محاولته طعن مستوطنين.

وفي وقت لاحق، أغلقت قوات الاحتلال بأبي العامود والساهرة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة المسجد الأقصى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا