استشهاد شاب برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

فلسطين - (أ ش أ)

استشهد اليوم الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الفتى يُدعى عمر ابراهيم أبو عصب ويبلغ من العمر 16 عامًا وهو من بلدة العيساوية.

كانت مصادر فلسطينية، قد أفادت في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب شاب في طريق الواد المؤدية للمسجد الأقصى، وهي إحدى الطرق الرئيسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على الشاب بزعم محاولته طعن مستوطنين.

وفي وقت لاحق، أغلقت قوات الاحتلال بأبي العامود والساهرة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة القديمة في القدس المحتلة.