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الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

07:46 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، النار صوب شاب في طريق الواد المؤدية للمسجد الأقصى، وهي إحدى الطرق الرئيسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على شاب لم تعرف هويته، قرب "الهوسبيس"، بزعم محاولته طعن مستوطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال بابي العامود والساهرة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة االقدس المحتلة

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