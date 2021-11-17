الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

فلسطين - (أ ش أ)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، النار صوب شاب في طريق الواد المؤدية للمسجد الأقصى، وهي إحدى الطرق الرئيسية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على شاب لم تعرف هويته، قرب "الهوسبيس"، بزعم محاولته طعن مستوطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال بابي العامود والساهرة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من البلدة القديمة في القدس المحتلة.