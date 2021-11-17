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مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 في انفجارين بمدينة كابول

04:06 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 في انفجارين بمدينة كابول

أرشيفية

إسلام آباد - (د ب ا):

لقى شخصان على الأقل حتفهما وأصيب 10 آخرون في هجومين منفصلين متعاقبين وقعا في الجزء الغربي من مدينة كابول الأفغانية اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سعيد خوستي إن مدنيا قتل وأصيب ستة أخرون في أول انفجار استهدف حافلة صغيرة في منطقة 13 الشرطية بمنطقة داشت اي بارشي في العاصمة الأفغانية.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن أعداد القتلى تصل إلى خمسة أشخاص. وأظهرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الحافلة مدمرة بالكامل.

وقال مسؤول بالشرطة في المنطقة يدعى حشمت الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الانفجار الثاني وقع بعد أقل من ساعة من وقوع الانفجار الأول في نفس المنطقة، حيث استهدف حافلة أخرى.

وأضاف أن مدنيا على الأقل قتل وأصيب أربعة أخرون في الانفجار الثاني الذي يبدو أنه ناجم عن قنبلة لاصقة تم تثبيتها بالحافلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات حتى الآن.

كابول إسلام آباد انفجار قاري سعيد خوستي منطقة داشت اي بارشي

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