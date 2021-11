كتبت- رنا أسامة:

في فصل جديد من فصول الصراع الروسي الغربي، أثارت موسكو انتقادات دولية بعد تجربة صاروخية خطيرة، وصفتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "متهورة"، وندّدت بها بريطانيا داعية إلى "التصرف بشكل مسؤول"، فيما نفت روسيا تلك الاتهامات التي عدّتها "خبيثة" وعارية عن الصحة.

أجرت روسيا، أمس الاثنين، تجربة صاروخية قصفت خلالها أحد أقمارها الاصطناعية بصاروخ مُضاد للأقمار الاصطناعية، ونتج عن ذلك 1500 قطعة حُطام كبيرة في مدار الأرض المنخفض، مما اضطر طاقم المحطة الفضائية الدولية إلى الاحتماء داخل كبسولات.

ويوجد على متن المحطة الدولية 7 أفراد يشكلون طاقم العمل الحالي، من بينهم 4 من الولايات المتحدة، وواحد من ألمانيا، واثنان من روسيا.

وتسير المحطة الفضائية الدولية في مدار على ارتفاع نحو 420 كيلو مترًا.

بدوره، قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي مقتضب، نشره على حسابه عبر تويتر: "نُدين اختبار روسيا المتهور لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية على أحد الأقمار الصناعية المملوكة له".

وأضاف: "نتج عن هذه التجربة 1500 قطعة من الحطام المداري الذي يمكن تعقبه ومئات الآلاف من قطع الحطام الأصغر حجمًا التي تهدد مصالح جميع الدول" في المحطة الفضائية.

ولم يوضح المتحدّث الأمريكي ما إذا كانت الولايات المتّحدة ستتّخذ إجراءات انتقامية ضدّ روسيا على وقع تلك التجربة، مُكتفيًا بالقول إنّ بلاده "ستوضح أنّها لن تتسامح مع هذا النوع من النشاط".

وأشار برايس إلى أن هذه التجربة الصاروخية "تظهر بوضوح أنّ ما تقوله روسيا عن رفضها (عسكرة الفضاء) ليس سوى مزاعم واهية ومنافقة".

وتابع: "يقوض السلوك الخطير غير المسؤول استدامة السفر إلى الفضاء الخارجي على المدى الطويل ويوضح بما لا يدع مجالا للشك أن مزاعم معارضة روسيا لتسليح الفضاء ما هي إلى ادعاءات تتسم بالخداع والنفاق".

وشدد على أن الولايات المتحدة سوف تعمل مع شركائها وحلفائها من أجل الرد على هذا السلوك غير المسؤول.

وأوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي أنّ "مبعث القلق المباشر هو الحطام الذي يطفو الآن والذي يمكن أن يشكّل خطراً بما في ذلك على محطة الفضاء الدولية".

وتابع: "نحن نراقب عن كثب نوع الوسائل التي يبدو أنّ روسيا تريد تطويرها".

على المنحى ذاته، أدانت بريطانيا التجربة الصاروخية الروسية، داعية روسيا إلى التصرف بشكل مسؤول.

وكتب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفيرلي، عبر تويتر: "الاختبار تسبب في حطام خطير يمكن أن يضر بالأنظمة الفضائية التي نعتمد عليها".

وتابع: "ندعو روسيا إلى التصرف بمسؤولية وإنهاء التجارب المدمرة للصواريخ المضادة للأقمار الصناعية".

