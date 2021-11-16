مشاورات إيرانية صينية روسية استعدادا لاستئناف المفاوضات النووية

طهران- (د ب أ):

أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني مفاوضات، عبر الفيديو كونفرنس، مع نظيريه الروسي سيرجي ريابكوف والصيني ماجائو سو، بشأن المفاوضات المرتقبة في فيينا بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي لإيران.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء فإن باقري كني نوه في الاتصال، الذي جرى مساء أمس، بالعلاقات الإيرانية مع روسيا والصين والمواقف المتناغمة التي تجمع الدول الثلاث حيال القضايا الدولية المختلفة "لتعزيز نهج التعددية ومواجهة النزعات الأحادية في المجتمع الدولي".

وكثفت إيران خلال الفترة الماضية اتصالاتها الدبلوماسية استعدادا للمفاوضات التي سيتم استئنافها نهاية الشهر الجاري، بعد أشهر من التوقف.