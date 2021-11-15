الكاظمي: نعمل على إعادة العراقيين العالقين في دول الاتحاد الأوروبي

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين أن حكومته تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية والبولندية طوعياً وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم.

وشدد الكاظمي خلال أستقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس والوفد المرافق له الذي يزور العراق حاليا على أهمية إتخاذ كل الإجراءات المشتركة للحفاظ على أمن المواطنين العراقيين وسلامتهم في مختلف أجزاء الاتحاد الأوروبي والعمل على تجنب وقوع أي عراقي ضحية لشبكات التهريب، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد الكاظمي على أهمية علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وضرورة تطويرها في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها.

ودعا إلى الإستفادة من التجارب التنموية للدول الأوروبية، ولاسيما في مراحل ما بعد الحروب، فضلاً عن تشجيع الإستثمار وخلق البيئة السليمة له.

من جانبه، جدّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وهو يشق طريقه نحو الاستقرار، وأن التكتل سيبقى صديقاً للعراق على المدى الاستراتيجي البعيد.

وعبّر نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن شكر الاتحاد الأوروبي وسعادته للإجراءات المبكرة التي اتخذها العراق في محاربة عمليات التهريب التي يقع ضحيتها المواطنون الأبرياء وأهمية التعاون المشترك من أجل إعادتهم.

وجرى خلال اللقاء أيضاً بحث قضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تبدأ طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية يوم الخميس المقبل رحلة إلى بيلاروس لنقل العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية والبولندية طوعيا في أطار مساع العراق لحل أزمة المهاجرين العراقيين الذين وقعو ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، فإن عدد العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية والبولندية المسجلين لدى وزارة الخارجية يبلغ 751 شخصا.