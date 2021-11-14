إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة سواحل إيطاليا

روما - (د ب أ)

أنقذت السلطات الإيطالية أكثر من 500 مهاجر في المياه الواقعة قبالة ساحل كالابريا، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن نحو 300 مصري وسوري انتشلوا ليل السبت/الأحد من قارب الصيد الذى كانوا يستقلونه في ظل ظروف بحرية متقلبة وأمواج متلاطمة.

ونقلهم خفر السواحل إلى بر الأمان عند ميناء روتشيلا يونيكا حيث تلقوا مزيدًا من الرعاية في مركز استقبال.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الأحد أخلت الشرطة المالية الإيطالية قاربًا آخر على متنه أكثر من 200 رجل وعدد من القاصرين غير المصحوبين بذويهم معظمهم من مصر وسوريا.

ويقع ميناء روتشيلا يونيكا على أطراف مقاطعة ريدجو كالابريا. وشهدت تلك المنطقة الساحلية مؤخرًا ارتفاعًا في عدد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب.

وفي وسائل الإعلام، أطلق على المنطقة بالفعل اسم "لامبيدوزا الجديدة".

وعادة ما ينطلق المهاجرون من ساحل شمال إفريقيا قاصدين إيطاليا على أمل الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وحتى يوم أمس الأول الجمعة وصل حوالي 57800 مهاجر على متن قوارب إلى إيطاليا خلال العام الحالي. وخلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بلغ العدد حوالي 31200.

ودعت الحكومة الإيطالية الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلى المساعدة في توزيع المهاجرين على دول أخرى في التكتل .

وكانت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية قد ذكرت أمس الأول أن نسبة ضئيلة فقط من المهاجرين وصلت إلى دول أعضاء أخرى بالاتحاد الأوروبي هذا العام.