المبعوث الأفريقي يدعو لوقف القتال في إثيوبيا

وكالات:

دعا الممثل الأعلى لمفوضية الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف هجماتهم العسكرية لإتاحة الفرصة للحوار.

وقال أولوسيجون أوباسانجو، في بيان على موقع الاتحاد الأفريقي، إنه "لا يمكن لمثل هذه المحادثات أن تؤتي بثمارها في بيئة من الأعمال العدائية العسكرية المتصاعدة".

وأعرب عن تفاؤله "بإمكانية تأمين أرضية مشتركة نحو حل سلمي للصراع"، مؤكدا على أن "الحوار هو السبيل الوحيد الموثوق والمستدام لتحقيق السلام".

وأضاف أن "الحوار يظل هو السبيل الوحيد الموثوق والمستدام لتحقيق السلام وتمثل الحرب فشل السياسة، الحل عسكري لا يمكن أن يضمن الاستقرار السياسي في إثيوبيا".

وأكد المبعوث الأفريقي مواصلة جهوده لإحلال السلام، مناشدا جميع أصحاب النوايا الحسنة والقادة في أفريقيا والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود الوساطة الأفريقية والامتناع عن الأعمال أو الخطابات التي من شأنها، عن قصد أو عن غير قصد ، تفاقم الصراع، وفق البيان.

وفي 4 نوفمبر الجاري، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تيجراي في إقليمي أمهرة وعفار.