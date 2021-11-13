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الصحة العالمية تحذر من التأخر في إعادة فرض قيود كورونا

04:48 م السبت 13 نوفمبر 2021
الصحة العالمية تحذر من التأخر في إعادة فرض قيود كورونا

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم التي تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» من التأخر كثيرا في تشديد القيود الرامية إلى احتواء الفيروس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت ماريا فان كيركهوف خبيرة كورونا في منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة في جنيف إن "الإجراءات السابقة يمكن تنفيذها"، مشيرة إلى حقيقة أن متحورة دلتا التي تنتشر الآن، هي أكثر عدوى من السلالات السابقة.

وأوضح مايك رايان، مدير حالات الطوارئ الصحية في المنظمة، إن العديد من الدول في موقف صعب وتحتاج إلى اتخاذ تدابير "صارمة للغاية".

ولم تحدد منظمة الصحة العالمية كالمعتاد أي دول كما لم تعلق على إجراءات حكومات معينة.

وتشمل القيود المذكورة الاستخدام واسع النطاق للكمامات والتباعد والتأكد من جودة تهوية الأماكن المغلقة وتجنب التجمعات في الأماكن الضيقة والعمل من المنزل إذا كان هذا ممكنًا.

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