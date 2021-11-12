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لتدخلها في النزاع بإثيوبيا.. واشنطن تفرض عقوبات على دولة إفريقية

07:46 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
لتدخلها في النزاع بإثيوبيا.. واشنطن تفرض عقوبات على دولة إفريقية

انتوني بلينكن

وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية، فرض عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا لتدخلهما في نزاع إثيوبيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من "انهيار داخلي" في ‎إثيوبيا ما لم يُتفاوَض على حلّ للأزمة.

وأضاف للصحفيين، في وزارة الخارجية، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز، أن التوصل إلى حل سياسي دائم للخلافات التي طفت على السطح في إثيوبيا على مدى العام المنصرم "لا يزال ممكنا بل وضروريا".

أنتوني بلينكن السلطات الأمريكية إثيوبيا واشنطن

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