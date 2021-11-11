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الرئيس الصيني يحذر من مواجهات "الحرب الباردة" قبل انطلاق قمة "آبيك"

07:44 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
الرئيس الصيني يحذر من مواجهات "الحرب الباردة" قبل انطلاق قمة "آبيك"

الرئيس الصيني شي جين بينج

بكين/ولينجتون - (د ب أ):
حذر الرئيس الصيني شي جين بينج من مواجهات "الحرب الباردة" اليوم الخميس، عشية انطلاق قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).

وقال شي في كلمة عبر الفيديو في منتدى لقادة الأعمال من كتلة آبيك إن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يمكنها ولا ينبغي لها أن تعود إلى المواجهة وانقسام حقبة الحرب الباردة".

وحث الرئيس الصيني على رفض "ممارسات التمييز" ضد الدول المنفردة.

وقال إن "محاولات رسم خطوط أيديولوجية أو تشكيل دوائر صغيرة على أسس جيوسياسية لابد أن تفشل".

كما دعا شي الدول المطلة على المحيط الهادئ إلى التعاون بشكل أفضل في الحرب ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى وسائل الاختبار والعلاج والبحث والتطوير وكذلك إنتاج اللقاحات والاعتراف المتبادل بها .

ومن المقرر أن ينضم شي غدا الجمعة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الافتراضية التي تستضيفها نيوزيلندا.

وتضم دول آبيك الـ 21 ، بما فيها روسيا واليابان ، ما يقرب من نصف سكان العالم.​

الصين الحرب الباردة قمة آبيك شي جين بينج

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