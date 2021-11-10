الجزائر: الرئيس تبون لن يقبل دعوة ماكرون لزيارة فرنسا

وكالات

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون لن يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس رغم تلقيه دعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأعلن لعمامرةفي تصريحات بختام أول ندوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أن الجزائر ستشارك في الندوة التي تحتضنها العاصمة الفرنسية حول ليبيا، لكن من دون الرئيس تبون.

وأشار إلى أن الظروف ليست كافية لمشاركة رئيس الجمهورية شخصيا، رغم التزامه بالدفع بالقضية الليبية نحو الحل الليبي لمنشود. الجزائر ستكون حاضرة وستؤدي دورها غير منقوص مع الوفد الليبي.

وأكد على استقلال الجزائر استقلالاً كاملاً، وأنها لا تتأثر لدول أجنبية مهما كان وزنها، موضحًا العلاقات مع فرنسا معقدة بحكم التاريخ والجغرافيا، وتواجد جالية كبيرة هناك.

وأوضح: "نحن في أزمة تولدت من خلال تصريحات ماكرون. التصريح الذي أطلق من الإليزيه خلاف لما تسبب في الأزمة ويحمل أفكارا معقولة تحترم الجزائر تاريخا ماضيا وحاضرا، ووصف دورنا أنه أساسي في المنطقة، بناء على هذا التصريح تقرر أن تشارك الجزائر في الندوة المقررة الجمعة".

وتوترت العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تصريحات نسبت لماكرون، قائلاً: "هل إذا كانت هناك دولة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي؟".

والثلاثاء أبدى ماكرون أسفه للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر، وأكد أنه يكن "أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها"، في أجواء توتر