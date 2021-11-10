شكري يبحث مع الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر التعاون الثنائي مع أمريكا

مصر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬ أثناء لقائه عبر الفيديو كونفرنس اليوم الأربعاء، مع النائب داتش روبرسبرجر الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر عددًا من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء يأتي استمراراً لاتصالات الوزير ⁧‫سامح شكري مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي.