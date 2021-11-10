بعد مغادرتهم.. سفراء لبنان لدى السعودية والبحرين يطالبون بسرعة حل الأزمة

بيروت - (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، موقفه بشأن أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج.

وشدد ميقاتي، خلال استقباله اليوم سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، عرض ميقاتي مع السفيرين تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة.

وأعرب السفيران من جهتهما عن "تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك".

ولفت السيفران إلى أن "كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا".

ونقل السفيران إلى رئيس الحكومة "تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته".

وكانت البحرين والسعودية والكويت طلبت من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب الدائرة فى اليمن.