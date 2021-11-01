Masrawy logo white

القضاء العراقي يقضي بإعدام مدان بقتل مراسل ومصور في البصرة

10:36 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
القضاء العراقي يقضي بإعدام مدان بقتل مراسل ومصور في البصرة

مجلس القضاء الأعلى العراقي

بغداد - (د ب أ):

أصدرت رئاسة محكمة استئناف محافظة البصرة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق مدان بقضية قتل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي.

وذكرت مصادر في القضاء العراقي أن قرار الإعدام جاء وفق قانون مكافحة الإرهاب وبحضور أقارب القتيلين وعدد من المواطنين والناشطين المدنيين.

وكان مسلحون قد اغتالوا الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي أثناء تغطيتهم المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة في العاشر من يناير عام 2020 .

القضاء العراقي قتل مراسل ومصور حكم بالإعدام قانون مكافحة الإرهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الأرصاد: بدأنا موجة التقلبات في الطقس.. وهذه هي الظاهرة الأكثر تأثيرا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا