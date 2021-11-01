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الكاظمي يدعو إلى عدم الاستماع إلى عناوين الطائفية والعنصرية في العراق

10:05 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
الكاظمي يدعو إلى عدم الاستماع إلى عناوين الطائفية والعنصرية في العراق

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاثنين، طلاب المدارس إلى عدم الاستماع إلى عناوين الطائفية والعنصرية.

وقال الكاظمي ، خلال زيارة لاحدى المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: "نمر بظروف صعبة وتحديات لكن شعبنا قوي، آباؤكم وأمهاتكم أقوياء لأنهم ينهضون من المحنة ويكملون، حتى يكون مستقبلكم أفضل".

وأضاف: "لا تستمعوا للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم وتمسكوا بعراقيتكم وهناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات".

وأكد أن" العراق على الطريق الصحيح بكم وبأهلكم، اليوم وضعنا خططاً طويلة المدى لإعمار العراق، وإن شاء الله نتجاوز كل التحديات والمستقبل أمامكم تعاونوا مع أهلكم ومع أساتذتكم، فالعراق يستحق منكم أن تتعلموا وتتفوقوا، فأنتم المستقبل، وبكم يرتقي بلدنا" .

من جانبه، وصف وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي انطلاق العام الدراسي الجديد بأنه "فرصة لإعداد أجيال متسلحة بأرقى العلوم والمهارات وفقاً لسياسات وبرامج وزارة التربية".

وتوجه أكثر من 11 مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في العراق اليوم إلى مدارسهم للانتظام بالعام الدراسي الجديد بعد توقف شبه تام جراء تفشي فيروس كورونا.

وفتحت المدارس العراقية اليوم أبوابها باحتفاليات كرنفالية ابتهاجا وقرعت الأجراس إيذانا ببدء عام دراسي جديد قررت وزارة التربية خلاله تقليص عدد المناهج الدراسية، وأيضا تقليص أوقات الدوام الحضوري إلى أربعة أيام ويومين يكون الدوام إلكترونيا مع الغاء عطلة يوم السبت المعمول بها في العراق منذ سنوات.

مصطفى الكاظمي العراق الحكومة العراقية بغداد

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