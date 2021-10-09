الرئيس الألماني يتحدث غدًا لضحايا الفيضانات في منطقة آرتال

برلين - (د ب أ)

بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على كارثة الفيضانات في غربي ألمانيا يزور الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير غدا الأحد آرتال بولاية راينلاند بفالتس.

وقالت مستشارية الولاية في راينلاند بفالتس إن شتاينماير سيحصل على "صورة واقعية حديثة بشأن حالة إعادة الإعمار في المنطقة" من خلال الحديث مع السكان والقائمين على تقديم العون لهم.

يرافق الرئيس أعضاء من حكومة الولاية.

وستكون المحطة الأولى للزيارة بلدة آرفايلر القديمة التي يصلها شتاينماير عند الثالثة مساء.

ومن المقرر بعد ذلك قيام الرئيس بزيارة إلى تعاونية مزارعي النبيذ في مايشوس.

وفي النهاية يتوقع أن يزور الرئيس معسكر المساعدات في دوقية آرفايلر.

كان شتاينماير شارك في الأول من سبتمبر الماضي في مراسم خاصة بضحايا كارثة الفيضانات بالمنطقة .

وقال شتاينماير وقتها عند طريق نورنبورج رينج إن الأمر لا يتعلق فقط بالمساعدات الطارئة لإعادة الإعمار، مضيفا القول: "إنهم بحاجة إلى مساعدتنا واهتمامنا ليس فقط الآن، في وقت الطوارئ العصيب، ولكن خلال فترة طويلة مقبلة".