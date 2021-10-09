بدء الفرز في الانتخابات البرلمانية بالتشيك وسط تداعيات فضيحة "بابيتش"

براغ - (د ب أ)

انتهت الانتخابات البرلمانية التي استمرت يومين في جمهورية التشيك بعد ظهر اليوم السبت، ومن المتوقع أن تسفر عن نتيجة أولية بحلول مساء السبت مع بدء الفرز.

ومن غير المرجح الآن أن يفوز رئيس الوزراء أندريه بابيتش، الذي بدأ السباق مع حزبه الشعبوي "أنو" كمرشحين مفضلين في استطلاعات الرأي، بالأغلبية المطلقة.

وخلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، وقع الملياردير بابيتش في واحدة من الفضائح المالية العديدة التي تم الكشف عنها ضمن تسريب "أوراق باندورا".

ووفقا لبحث أجرته شبكة دولية من الصحفيين الاستقصائيين ، يُزعم أن بابيتش اشترى عقارات في فرنسا مقابل 15 مليون يورو (4ر17 مليون دولار) عن طريق شركات وهمية مشكوك فيها في عام 2009. ونفى بابيتش البالغ من العمر 67 عامًا مزاعم غسيل الأموال .

واتحدت أحزاب المعارضة الصغيرة لتشكيل تحالفين انتخابيين، أحدهما محافظ والآخر ليبرالي، على أمل الحصول على نتيجة جيدة. وتحدثت المجموعتان عن هذه الانتخابات بأنها "أهم انتخابات في تاريخ البلاد".