فيتنام تبدأ تطعيم الأطفال أواخر الشهر الحالي

هانوي- (د ب أ):

تعتزم فيتنام بدء تطعيم الأطفال، ممن تتراوح أعمارهم من 12 حتى 17 عاما، اعتبارا من نهاية أكتوبر الجاري، طبقا لما ذكره نائب وزير الصحة، تران فان توان.

كما تعتزم الصحة الفيتنامية ايضًا توسيع تطعيم الأطفال، تحت 12 عاما، بشكل تدريجي.

وطعّمت فيتنام بشكل كامل حوالي 13% من سكانها، البالغ عددهم 98 مليون نسمة.

كانت السفارة الأمريكية في هانوي أعلنت السبت الماضي عن التبرع بنحو مليون و 500 ألف جرعة إضافية من لقاح شركة فايزر لفيتنام، عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية المعنية بتوزيع لقاحات كورونا على الدول النامية.

وقالت السفارة في بيان أوردته وكالة "بلومبرج"، إن هذه الشحنة الجديدة من جرعات لقاح فايزر تأتي بعد ثلاث شحنات سابقة تبرعت خلالها الولايات المتحدة لفيتنام بإجمالي جرعات بلغت 6 ملايين جرعة عبر "كوفاكس".