بركان كمبر فيجا: إغلاق مطار جزيرة لابالما الإسبانية

مدريد- (بي بي سي):

أجبر الرماد المتصاعد من اندلاع بركان كمبر فيجا السلطات في جزيرة لابالما الإسبانية على إغلاق مطار الجزيرة اليوم الخميس، بحسب شركة آينا التي تنظَم الحركة فوق المجال الجوي لإسبانيا.

وقالت الشركة في تغريدة "لقد توقَف مطار لابالما عن العمل بسبب تراكم الرماد، وشركتنا تطبَق الآن البروتوكولات المعمول بها في مثل هذه الحالات، إن تطبيق إجراءات السلامة يأتي على رأس جدول أولوياتنا".

وقالت السلطات الإسبانية إن المطارات الأخرى في أرخبيل جزر الكناري مازالت تعمل.

وكان بركان كمبر فيجا قد بدأ في إطلاق نفاثات من الحمم الحمراء الساخنة في 19 سبتمبر الماضي، وغطَى رماده مئات المباني والمزارع، وأدى إلى إجلاء الآلاف من السكان.