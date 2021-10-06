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الأمم المتحدة تعلن انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"

11:55 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الأمم المتحدة تعلن انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"

الأمم المتحدة

سويسرا - (أ ش أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الأربعاء، في جنيف لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

ووفقًا لبيان صفحي اليوم الأربعاء، فإن الاجتماع جاء وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي إطار جهود الأمم المتحدة لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، ورئيس البعثة، إن مهمة اللجنة هي أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية وأن لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها.

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الأمم المتحدة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 ليبيا

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