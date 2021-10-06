تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثًا أمميًا إلى الصحراء الغربية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، تعيين الدبلوماسي ستيفان دي مستورا، مبعوثا أمميا إلى الصحراء الغربية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك -في تصريح صحفي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن دي مستورا سوف يخلف الألماني هورست كوهلر، الذي تنحى من منصبه منذ أكثر من عامين لأسباب صحية، في ظل الصراع في المنطقة بين المغرب والبوليساريو.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ عمله مطلع الشهر المقبل، وسيعمل مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة، وسيقوم بجهود من أجل الوصافة نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة.

وعمل المبعوث الجديد دي ميستورا لأكثر من 40 عاما في المجال الدبلوماسي، وشغل منصب المبعوث الأممي إلى سوريا خلال الفترة من 2014 إلى 2018، كما عمل أيضا مبعوثا خاصًا إلى أفغانستان والعراق.