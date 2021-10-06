الصحة العالمية تعلن استخدام لقاح الملاريا الأول في العالم في أفريقيا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أطلقت منظمة الصحة العالمية أول لقاح للملاريا على نطاق واسع، في خطوة يأمل الخبراء أن تنقذ حياة عشرات الآلاف من الأطفال كل عام في جميع أنحاء إفريقيا، بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء، بأنه "اليوم التاريخي"، الذي يجيء بعد برنامج تجريبي ناجح في ثلاث دول أفريقية.

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "بدأت مسيرتي المهنية كباحث في الملاريا، وأشتاق إلى اليوم الذي سيكون لدينا فيه لقاح فعال ضد هذا المرض القديم والرهيب. اليوم هو ذلك اليوم التاريخي. اليوم، توصي منظمة الصحة العالمية بالاستخدام الواسع للقاح الملاريا الأول في العالم".

وتم تطوير لقاح (ار تي إس) المعروف أيضًا باسم (موسكيريكس) من قبل شركة الأدوية البريطانية جلاكسوسميثكلاين، وتم إعطاؤه لأكثر من 800000 طفل في غانا وكينيا وملاوي منذ بدء البرنامج التجريبي في عام 2019.

واللقاح، الذي خضع لتجارب سريرية طويلة، له فعالية محدودة، حيث منع 39٪ من حالات الملاريا و 29٪ من حالات الملاريا الحادة بين الأطفال الصغار في أفريقيا على مدى أربع سنوات من التجارب.

ومع ذلك، في أغسطس، وجدت دراسة بقيادة مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي أنه عندما تم إعطاء الأطفال الصغار أدوية أر تي إس والأدوية المضادة للملاريا، كان هناك انخفاض بنسبة 70٪ في دخول المستشفى أو الوفاة.

وقال مدير الصحة العالمية: "إن استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى أدوات الوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الشابة كل عام. إنه آمن. إنه يقلل بشكل كبير من الملاريا الحادة التي تهدد الحياة، ونقدر أنها فعالة من حيث التكلفة