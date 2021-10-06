Masrawy logo white

فلسطين: إسرائيل تتعمد وضع العقبات أمام جهود تطبيق "حل الدولتين"

06:53 م الأربعاء 06 أكتوبر 2021
فلسطين: إسرائيل تتعمد وضع العقبات أمام جهود تطبيق "حل الدولتين"

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

فلسطين - (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد وضع العراقيل والعقبات أمام أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الجهود الدولية ستذهب أدراج الرياح تحت وطأة مخططات اسرائيل الهادفة لضم وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة للمشروع الاستعماري التوسعي الذي يجري تنفيذه على قدم وساق على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة، ويعرف باسم "مستوطنة عطروت".

وقالت الوزارة إن هذا المشروع يلتهم ما يزيد على ١٥ ألف دونم، ويؤدي إلى استكمال الطوق الاستيطاني الذي يفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية مؤكدة أنها تدين مجددًا هذا المشروع الاستعماري التهويدي الضخم، وتُحذر من نتائجه وتداعياته الكارثية على الوحدة الجغرافية لأرض دولة فلسطين وفرص تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الوزارة، الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري مع دولة الاحتلال لإجبارها على وقف تنفيذ هذا المشروع لما يمثله من تهديدات استراتيجية على الحل السياسي للصراع والأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية فلسطين الضفة الغربية

الخبر التالى:

جرحى في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوي في تكساس الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
778

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

893

متعافون اليوم

308347

إجمالي الإصابات

17508

إجمالي الوفيات

260540

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر بالفيديو.. الزمالك وبرشلونة.. كأس العالم للأندية لليد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا