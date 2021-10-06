الجيش اللبناني يتسلم 6 طوافات هدية من واشنطن بقاعدة بيروت الجوية

لبنان - (أ ش أ)

تسلم الجيش اللبناني في قاعدة بيروت الجوية ست طوافات من طراز (MD - 530F) مقدمة هدية من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في احتفال بحضور عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية بلبنان.

وفي السياق ذاته، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البريطاني في لبنان ايان كولارد، حيث بحثا علاقات التعاون بين جيشي البلدين.