الاتحاد الأوروبي يلغي وضع جزر أنجويلا ودومينيكا وسيشل كملاذ ضريبي آمن

بروكسل - (د ب أ)

حذف الاتحاد الأوروبي أنجويلا البريطانية الواقعة فيما وراء البحار ودولتي دومينيكا وسيشل من قائمة ملاذاته الضريبية اليوم الثلاثاء.

وأفاد بيان صحفي للاتحاد الأوروبي بأن كلا من إقليم ساموا الأمريكية وفيجي وجوام وبالاو وبنما وساموا وترينيداد وتوباجو وجزر فيرجن الأمريكية وفانواتو ستظل على قائمة الدول التي تشجع "الممارسات الضريبية الفاسدة" وتقويض عائدات دول الاتحاد الأوروبي.

وتم اعتماد القائمة المنقحة في اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد بالتكتل بعد موافقة ممثلي الدول الأعضاء الـ 27 في التكتل عليها الأسبوع الماضي.

وكشف تسريب بيانات الأسبوع الماضي تورط بعض قادة الدول، من بينهم رئيس وزراء التشيك أندريه بابيتش، في استغلال شركات عبر البحار لإدارة ثرواتهم.

وذكرت منظمة أوكسفام المعنية بمكافحة الفقر في تقرير في وقت سابق من العام الجاري أن خمس دول ضمن الاتحاد الأوروبي، هي قبرص وإيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا، لديها مؤشرات اقتصادية تدل على كونها ملاذات ضريبية.