Masrawy logo white

الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم ضد جرائم المستوطنين المتصاعدة

03:21 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم ضد جرائم المستوطنين المتصاعدة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي


رام الله - أ ش أ

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بموقف دولي حازم في وجه جرائم المستوطنين المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تتم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - :"هذه الجرائم التي تتم برعاية واحتضان المستوى السياسي الإسرائيلي، دليل واضح على صحة المطالبات الفلسطينية المستمرة بوضع عناصر الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب".

وقالت إن المواطن الفلسطيني الأعزل يتعرض يوميًا لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، في محافظات الضفة الغربية كافة، تشمل جميع مناحي حياته ومقومات وجوده في أرضه ووطنه، وذلك بغطاء واضح من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الإسرائيلية على المزيد من الأرض الفلسطينية، وكسر إرادة الصمود والمواجهة لدى أبناء شعبنا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشهد الإجرامي يتكرر على مدار العام، وبشكل خاص قبيل وأثناء موسم الزيتون، في محاولة لإفشاله، وتكبيد المزارع الفلسطيني خسائر اقتصادية كبيرة، في وهم إسرائيلي لدفع المواطن الفلسطيني للاقتناع بعدم جدوى استثماره بأرضه، وزراعتها بأشجار الزيتون.

هذا المحتوى من

الخارجية الفلسطينية المستوطنون اليهود الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى

الخبر التالى:

إلغاء تأشيرة الدخول بين إسرائيل والإمارات لأغراض السياحة والأعمال

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ديسك لكل طالب.. تفاصيل اجتماع التعليم والصحة استعدادا للعام الدراسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا