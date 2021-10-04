باكستان تواصل إرسال مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأفغاني‎‎

إسلام آباد - أ ش أ

أعلنت السفارة الباكستانية في كابول، اليوم الإثنين، أن بلادها أرسلت 13 شحنة محملة بمواد غذائية إلى أفغانستان لمساعدة الشعب الأفغاني.

وقالت السفارة -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن باكستان تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مؤكدة أن باكستان متعهدة بمساعدة الأشقاء الأفغانيين لتجنب أي أزمات إنسانية.