باكستان تواصل إرسال مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأفغاني
إسلام آباد - أ ش أ
أعلنت السفارة الباكستانية في كابول، اليوم الإثنين، أن بلادها أرسلت 13 شحنة محملة بمواد غذائية إلى أفغانستان لمساعدة الشعب الأفغاني.
وقالت السفارة -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن باكستان تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مؤكدة أن باكستان متعهدة بمساعدة الأشقاء الأفغانيين لتجنب أي أزمات إنسانية.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان