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باكستان تواصل إرسال مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأفغاني‎‎

10:30 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
باكستان تواصل إرسال مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأفغاني‎‎

باكستان تواصل إرسال مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأ

إسلام آباد - أ ش أ

أعلنت السفارة الباكستانية في كابول، اليوم الإثنين، أن بلادها أرسلت 13 شحنة محملة بمواد غذائية إلى أفغانستان لمساعدة الشعب الأفغاني.

وقالت السفارة -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن باكستان تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مؤكدة أن باكستان متعهدة بمساعدة الأشقاء الأفغانيين لتجنب أي أزمات إنسانية.

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باكستان السفارة الباكستانية في كابول أفغانستان مساعدات إنسانية

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