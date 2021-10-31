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جونسون: تعهدات المناخ خلال قمة العشرين "نقطة في محيط"

10:50 م الأحد 31 أكتوبر 2021
جونسون: تعهدات المناخ خلال قمة العشرين "نقطة في محيط"

بوريس جونسون

روما - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن التعهدات البيئية التي قدمتها دول مجموعة العشرين "نقطة في محيط"، وحذر من أن محادثات المناخ خلال مؤتمر "كوب 26" يمكن أن تفشل إذا لم يتم اتخاذ إجراء.

وخلال حديثه في روما بعد محادثات مشحونة بشأن المناخ خلال اجتماع مجموعة العشرين، دعا جونسون الدول الأخرى إلى تعزيز جهودها وإلا فإن اتفاق باريس التاريخي للمناخ قد ينهار.

وقال جونسون "إذا كنا سنمنع فشل كوب 26، فيجب أن نتغير.. وإذا كان يتعين أن أكون واضحا، إذا فشل مؤتمر جلاسكو، فإن الأمر كله سيفشل. سينهار اتفاق باريس في أول مراجعة. ستكون الآلية الوحيدة في العالم، الآلية القابلة للتطبيق، للتعامل مع تغير المناخ ستفشل تمامًا".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى التقدم الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك التزامات من المملكة العربية السعودية وأستراليا وروسيا لتحييد انبعاثات الكربون.

وأشاد بالولايات المتحدة لمضاعفة مساعداتها المناخية والتزام مجموعة العشرين بإنهاء تمويل مشروعات الفحم الخارجية، لكنه قال إن كل هذا لا يكفي.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قمة العشرين قمة المناخ

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