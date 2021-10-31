باكستان: 733حالة إصابة و 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسلام آباد - (د ب أ):

أعلنت باكستان اليوم الأحد تسجيل 733حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 273 ألفا و 78 حالة .

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 28 ألفا و449 حالة.

وقد قامت باكستان بتوزيع ما لا يقل عن 103 ملايين و 514 ألفا و198 جرعة لقاح حتى الآن.​