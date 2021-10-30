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جونسون يتعهد بضمان كريسماس بلا قيود رغم ارتفاع حالات كورونا

11:58 م السبت 30 أكتوبر 2021
جونسون يتعهد بضمان كريسماس بلا قيود رغم ارتفاع حالات كورونا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن المملكة المتحدة ستقضي عيد الميلاد (الكريسماس) دون قيود، على الرغم من الارتفاع المثير للقلق في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال جونسون للصحفيين في طريقه الى قمة مجموعة العشرين في روما: "لا أرى أي دليل على أن أي نوع من الإغلاق مطروح"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت

وأضاف: "نعم صحيح أن الحالات مرتفعة، لكنها لا تشكل حاليا أي سبب للذهاب إلى الخطة باء"، في إشارة إلى تشديد القيود.

وتابع: "أفضل شيء يمكن للجميع القيام به هو الحصول على تلك الجرعة المعززة بمجرد أن يتم عرضها عليك".

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