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لجنة طبية سودانية: قتيلان جراء من المحتجين في أم درمان

05:27 م السبت 30 أكتوبر 2021
لجنة طبية سودانية: قتيلان جراء من المحتجين في أم درمان

قتيلان جراء من المحتجين في أم درمان

الخرطوم - (د ب أ)

أعلنت لجنة طبية سودانية اليوم السبت سقوط قتيلين اثنين في منطقة أم درمان جراء إطلاق الرصاص الحي على محتجين على تقويض الانتقال الديمقراطي بالبلاد تلبية لدعوات "مليونية 30 أكتوبر" الجاري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ارتقى شهيدان الآن وذلك بمنطقة أم درمان برصاص أجهزة الأمن التابعة للمجلس العسكري، طلق ناري بالرأس وآخر بالبطن".

وأكدت أن "الملايين التي تملأ الشوارع الآن لن تسمح للأفاعي بأن تفلت وإن حصنت أوكارها بكل أساطيل الجحيم".

بدورها أعلنت شبكة "سودان ناو" عن إطلاق الرصاص و البمبان على موكب الموردة في أم درمان.

وانطلقت عدة مظاهرات احتجاجية في السودان اليوم السبت رفضًا للإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان يوم الاثنين الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارىء.

ورفع المحتجون العلم السوداني ورددوا شعارات تؤكد استمرار تصعديهم السلمي ضد هذه الإجراءات.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم إغلاقًا لجسور رئيسية فيما أغلقت غالبية المحلات التجارية أبوابها خشية وقوع اعمال عنف.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام في حكومة عبد الله حمدوك السابقة دعت اليوم منسوبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السودانية إلى الامتناع عن استخدام العنف تجاه المحتجين.

منطقة أم درمان جريمة قتل السودان الخرطوم

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