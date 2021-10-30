رئيس لبنان: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت ، إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية وترسيخ هذه العلاقات من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين.

وقال عون، في بيان عبر حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، إنه تابع مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير.

وشدد على ضرورة أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبدلله بو حبيب أكد اليوم الحرص على بقاء لبنان في الصف العربي، مشيرا إلى أن الجهات الدولية طلبت من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عدم التفكير بالاستقالة.

وقال بو حبيب ، بعد انتهاء اجتماع لخلية الأزمة عقد في وزارة الخارجية اليوم لبحث الأزمة المستجدة مع السعودية: "تواصلنا مع الأمريكيين لحضور الاجتماع لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة".

وشدد على "حرصنا على بقاء لبنان في الصف العربي، وأن الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة".

من جهته، أكّد وزير التربية عباس الحلبي أن "العمل الحكومي مستمر ولا يمكن ترك البلد من دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها".

وقال: "أملنا كبير أننا قادرون على التوصل لحل هذه الأزمة قريباً، وأن الموضوع قيد المعالجة ونتطلع إلى ساعات قليلة لمعالجة تداعيات الأزمة".

يأتي ذلك في أعقاب إجراءات اتخذتها السعودية والكويت والبحرين على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، باستدعاء سفرائهم في بيروت للتشاور، ومغادرة السفراء اللبنانيين لديهم خلال 48 ساعة.