للمرة الأولى.. اختبار في اسكتلندا يحرر بعض مرضى السكري من "الأنسولين"

إدنبرة- (بي بي سي):

ابتكار جديد يحرر بعض مرضى السكري من الحاجة إلى الأنسولين، فقد توصل العلماء إلى اختبار جديد سيساعد مرضى السكري من النوع الأول، في اكتشاف كمية الأنسولين التي ينتجها جسم المريض. وبالتالي تحديد النسبة التي يتعاطاها منه.

وستصبح اسكتلندا أول دولة في العالم تستخدم اختبار الدم لتحديد نسبة الأنسلوين التي يحتاجها الجسم، عن طريق فحص نسبة بروتين معين يسمى "سي بيبتايد" . إذ يفرز الجسم الإنسلوين ويفرز أيضا بروتين سي بيبتايد. ويساعد قياس مستوى البروتين على تحديد كمية الإنسلوين التي يحتاجها المريض.

وسمح اختبار طبق على عدد من المرضى الذين كانوا يأخذون الأنسولين لسنوات بالتوقف أو الحد من تناول الإنسولين. كما رفع الفحص من دقة تشخيص مرض السكري من النوع الأول. كما أنه يميز بسهولة بين نوعي مرض السكر 1 و2.