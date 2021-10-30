إغلاق الخرطوم قبل تظاهرات لمعارضي إجراءات البرهان

الخرطوم- (د ب ا):

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم الآن هدوءا حذرا وسط إغلاق لجسور رئيسية، قبيل ساعات من دعوات للتظاهر مزمعة يخطط معارضون للقيام بها فيما اغلقت غالبية المحلات التجارية أبوابها خشية وقوع اعمال عنف.

وقال شهود عيان إن الأجهزة الأمنية انتشرت بكثافة لتأمين المنشآت و المواقع الهامة في وقت مبكر صباح السبت، بعد أيام من إعلان الجيش السوداني حل مجلسي الوزراء والسيادة، سبقه اعتقالات سياسية طالت سياسيين ينتمون لاحزاب كانت تحكم السودان خلال الفترة الماضية، بحسب موقع "السودان الآن" الإخباري .

وذكرت المصادر أن خدمات الانترنت مقطوعة بشكل كلي منذ أيام.

ويشهد السودان مظاهرات وتحركات احتجاجية رافضة للإجراءات الأخيرة لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وأعلن عدد من النقابات وموظفي عدد من الشركات الدخول في عصيان مدني.

وأكدت مصادر طبية أول أمس الخميس، أن الاحتجاجات أسفرت حتى الآن عن سقوط 7 قتلى في صفوف المتظاهرين، بالإضافة إلى جندي من قوات الدعم السريع.