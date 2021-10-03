الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق فوق أراضيها

الجزائر- (بي بي سي):

أعلن ناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، الأحد، أن الحكومة الجزائرية حظرت على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق فوق أراضيها، علما أنها عادة تستخدم المجال الجوي الجزائري لدخول ومغادرة منطقة الساحل الأفريقي حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان.

وقال الكولونيل باسكال إياني لوكالة فرانس برس أنه "وعند تقديم مخططات بخصوص تسيير طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية".

لكنه في الوقت نفسه أكد أن ذلك "لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية" التي تضطلع بها فرنسا في منطقة الساحل.

كانت الجزائر استدعت في الـ24 ساعة الماضية سفيرها لدى فرنسا احتجاجا على تصريحات وصفتها "بغير المسؤولة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش ما سميت بأزمة التأشيرات.

وبرزت الخلافات بين البلدين من جديد بعد قرار فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لكل من الجزائر والمغرب وتونس بدعوى أن الدول الثلاث لا تتعاون في ترحيل واستعادة مواطنيهم الذين دخلوا بصفة غير شرعية إلى الأراضي الفرنسية مع اقتراب موعد الرئاسيات الفرنسية المرتقبة في نيسان أبريل 2022.