Masrawy logo white

الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق فوق أراضيها

04:32 م الأحد 03 أكتوبر 2021
الجزائر تحظر على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق فوق أراضيها

الجزائر- (بي بي سي):

أعلن ناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، الأحد، أن الحكومة الجزائرية حظرت على الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق فوق أراضيها، علما أنها عادة تستخدم المجال الجوي الجزائري لدخول ومغادرة منطقة الساحل الأفريقي حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان.

وقال الكولونيل باسكال إياني لوكالة فرانس برس أنه "وعند تقديم مخططات بخصوص تسيير طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية".

لكنه في الوقت نفسه أكد أن ذلك "لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية" التي تضطلع بها فرنسا في منطقة الساحل.

كانت الجزائر استدعت في الـ24 ساعة الماضية سفيرها لدى فرنسا احتجاجا على تصريحات وصفتها "بغير المسؤولة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش ما سميت بأزمة التأشيرات.

وبرزت الخلافات بين البلدين من جديد بعد قرار فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لكل من الجزائر والمغرب وتونس بدعوى أن الدول الثلاث لا تتعاون في ترحيل واستعادة مواطنيهم الذين دخلوا بصفة غير شرعية إلى الأراضي الفرنسية مع اقتراب موعد الرئاسيات الفرنسية المرتقبة في نيسان أبريل 2022.

هذا المحتوى من

الجزائر الطائرات العسكرية الفرنسية هيئة الأركان العامة الفرنسية الحكومة الجزائرية

الخبر التالى:

مقتل 9 مدنيين في انفجار قرب مسجد في كابول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا