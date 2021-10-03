كوريا الجنوبية تسجل 2086 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

واصلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية تجاوز حاجز الـ 2000 إصابة وذلك لليوم الثامن على التوالي اليوم الأحد، حيث سجلت 2086 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها القول إن من بين حالات الاصابة 2058 حالة عدوى محلية، لترتفع بذلك حصيلة الاصابات إلى 318 ألفا و 105 حالات.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2507.