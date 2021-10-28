استمرار تفشي كورونا وتسجيل الإصابات والوفيات في مختلف دول العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

استمر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في التفشي بشكل واسع في مختلف بلدان العالم، اليوم السبت، مع تسجيل إصابات ووفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية واستمرار الدول في اتخاذ إجراءات حمائية في محاولة لاحتواء الجائحة.

وفي أوروبا، في المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 165 حالة وفاة، و39 ألفا و842 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 140 ألفا و206 حالة، والعدد التراكمي للإصابات المؤكدة إلى 8 ملايين و863 ألفا و155 إصابة.

وفي النرويج ، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 412 حالة إصابة جديدة، ولا يوجد حالات جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 204 آلاف و 146حالة، ويستقر إجمالي وفيات عند 900 حالة حتى الآن.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1995 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 188 ألفا و 522 والوفيات إلى 1491.

وفي الجبل الأسود،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 142 ألفا و 807 إصابات والوفيات إلى 2087 .

وسجلت فنلندا 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 156 ألفا و 959 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند 1150 حالة بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 436 حالة إصابة جديدة، و 11 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 201 ألف و 292 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 7098 حالة حتى الآن.

وفي البوسنة والهرسك، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 819 حالة إصابة جديدة، و 27 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 252 ألفا و 83 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 11 ألفا و 477 حالة حتى الآن.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 2919 إصابة جديدة، و64 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 211 ألفا 702 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 3173 حالة حتى الآن.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 1847 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 382 ألفا و796 إصابة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2709 حالات وفاة.

وفي ليتوانيا، تم تسجيل 3360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 399 ألفا و 532 حالة بالاضافة إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و 766 حالة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 4248 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 813 ألفا و334 إصابة، كما سجلت 27 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات 11 ألفا و316 وفاة.

أما في المجر، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4039 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات 859 ألفا و378 حالة فيما بلغ تراكمي الوفيات 30 ألفا و692 حالة وفاة.

وفي سويسرا، أعلنت الحكومة السويسرية تسجيل 1792 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 870 ألفا و 834 شخصا. وذكر موقع سويس إنفو السويسري أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات بكورونا إلى 11 ألفا و 231 حالة.

أما في بلجيكا، سجلت السلطات الصحية 8771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و342 ألف و718 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و946 حالة وفاة حتى الآن.

وفي جمهورية الدومنيكان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1012 حالة إصابة جديدة، و 6 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 379 ألفا و 336 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 4124 حالة حتى الآن.

وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 226 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات إلى 375 ألفا و 9 أشخاص، كما سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 آلاف و 219 حالة.

وفي سنغافورة، أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 3 آلاف و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 15 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس. وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية في نشرتها بالانجليزية - أنه بذلك يكون إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 187 ألفا و 815 إصابة، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 364 وفاة.