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الرئيس التونسي يطالب الحكومة بجرد شامل للهبات والقروض

09:54 م الخميس 28 أكتوبر 2021
الرئيس التونسي يطالب الحكومة بجرد شامل للهبات والقروض

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ):

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، الحكومة بجرد شامل للقروض والهبات التي تلقتها تونس خلال السنوات الأخيرة.

وجاء هذا الطلب خلال المجلس الوزاري ويهدف إلى حصر حجم هذه الأموال "التي لا أثر لها على أرض الواقع"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

ويقول الرئيس سعيد إن مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة سيكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن.

ولا توجد أرقام دقيقة للهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ الانتقال الديمقراطي في 2011 ، لكن الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جون كلود يونكر كان صرح خلال زيارة له إلى تونس في 2018 بأن الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011.

قيس سعيد تونس الحكومة القروض

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