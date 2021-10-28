‏بعد أزمة رخص الصيد.. بريطانيا تستدعي سفير فرنسا

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفير الفرنسي في بلادها في أعقاب الأزمة التي وقعت مؤخرا بين البلدين، حول أزمة رخص الصيد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

واحتجزت فرنسا سفينة صيد بريطانية وفرضت غرامة على أخرى، وسط تصاعد الخلاف على حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت فرنسا إنها أوقفت القارب في المياه الفرنسية لعدم امتلاكه رخصة صيد. ونقل القارب، إلى ميناء "لوهافر" وسلم إلى السلطات الفرنسية هناك.

يأتي هذا وسط تصاعد الخلاف بين بريطانيا وفرنسا حول حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.