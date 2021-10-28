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أول تعليق من الرئيس اللبناني على أزمة جورج قرداحي مع السعودية والإمارات

05:16 م الخميس 28 أكتوبر 2021
أول تعليق من الرئيس اللبناني على أزمة جورج قرداحي مع السعودية والإمارات

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (أ ش أ):

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الأوضاع العامة في البلاد والأوضاع الأمنية وعمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة والإجراءات التي تتخذها الوزارة.

وخلال اللقاء، تناول البحث بين الرئيس عون والوزير مولوي الملابسات التي رافقت التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، وردود الفعل عليها، حيث اكد رئيس الجمهورية حرص لبنان، رئيسا وحكومة وشعبا، على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لافتا إلى أن تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل تعيينه وزيرا، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعب لبنان، خصوصا في الظروف الراهنة.

وأضاف أن مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز ان تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.

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ميشال عون جورج قرداحي السعودي الإمارات

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