تركيا والصين تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان

نيويورك- (د ب أ):

قال المبعوث التركي الدائم في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو إن بلاده لا تأخذ دروسا في حقوق الإنسان ممن يقوم بانتهاكها، في إشارة إلى الصين والاتهامات التي تواجهها بشأن الإويغور.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة المبعوث في جلسة خاصة لمجلس الأمن حول التطورات في سورية، ردا على اتهامات وجهها نائب المندوب الصيني جينج شوانج إلى تركيا بشأن شمال سورية.

واتهم شوانج تركيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة، وقال إنها المسؤولة عن تناقص منسوب المياه في نهر الفرات وانقطاع المياه في محطة العلوك، كما اتهمها باحتلال مناطق في شمال شرق سورية.

وردا على ذلك قال سينيرلي أوغلو إن تركيا "لا تتلقى دروسا في حقوق الإنسان ممن ينتهكها".