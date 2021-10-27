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بلينكن يأمر بإجراء مراجعات داخلية لعملية الإجلاء من أفغانستان

08:53 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
بلينكن يأمر بإجراء مراجعات داخلية لعملية الإجلاء من أفغانستان

أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ)

أمر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإجراء مراجعات داخلية لعملية الإجلاء التي نظمتها الولايات المتحدة من أفغانستان، بعد أن تعرضت إدارة الرئيس جو بايدن لانتقادات حادة لتركها مئات الأمريكيين وآلاف الحلفاء من الأفغان وراءهم في الاندفاع الفوضوي للخروج من البلاد عقب سيطرة طالبان على السلطة.

وقال بلينكن اليوم الأربعاء في خطاب ركز على تحديث وزارة الخارجية: "لن ندع هذه الفرصة للتعلم والقيام بعمل أفضل تفوتنا"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "من واجبنا الآن تجاه أنفسنا وأصدقائنا وشركائنا الأفغان وموظفي وزارة الخارجية المستقبليين، الذين قد يجدون أنفسهم في يوم من الأيام يواجهون تحديا مماثلا أن ندرك كل ما تعلمناه وندرسه ونطبقه ونحتفظ عليه".

ولم يحدد بلينكن شكل المراجعات، ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للإدلاء بتصريح حول هذا الموضوع.

لكن كان يُنظر للوزارة، وإدارة الرئيس جو بايدن على نطاق أوسع، باعتبار أنها أفسدت الانسحاب، مما جعل الولايات المتحدة تكافح لإجلاء دبلوماسييها ومواطنيها وآلاف الأفغان في الأيام التي أعقبت سيطرة مسلحي طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية الإجلاء أفغانستان طالبان

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