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إسبانيا تدعو لحلول أوروبية استثنائية لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة

05:42 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
إسبانيا تدعو لحلول أوروبية استثنائية لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة

أزمة الطاقة

إيطاليا - (أ ش أ)

حثت إسبانيا وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على النظر في إجراءات واسعة النطاق لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، قبل اجتماع في لوكسمبورج يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن وزيرة الدولة الإسبانية للطاقة، سارا أجسين مونوز، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، قولها إنها مشكلة مهمة بشكل خاص لأوروبا في خضم التعافي الاقتصادي، ويجب إيجاد حلول استثنائية لها.

وتدفع الحكومة الإسبانية لتنفيذ إصلاحات أوسع في سوق الغاز والكهرباء الأوروبي لمواجهة ارتفاع الأسعار، إذ أنها رغم الدعم الفرنسي واليوناني، تواجه مقاومة من دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي التي تعتقد أن الارتفاع في الأسعار مؤقت ومن الممكن إدارته بشكل أفضل على المدى القصير على المستوى الوطني.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الطاقة في لوكسمبورج حزمة من الإجراءات المؤقتة التي أوصت بها المفوضية الأوروبية والتي تتضمن تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة والدعم الاجتماعي للأسر الضعيفة لمواجهة الارتفاع في فاتورة الكهرباء.

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أسعار الطاقة في أوروبا ارتفاع أسعار الطاقة إسبانيا الاتحاد الأوروبي

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